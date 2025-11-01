Prisão foi realizada por agentes da 67ª DP (Guapimirim)Arquivo / Agência O Dia
Fugitivo de operação no Complexo do Alemão é preso em Magé
Homem, que integra o Comando Vermelho, era considerado foragido da Justiça
Fugitivo de operação no Complexo do Alemão é preso em Magé
Homem, que integra o Comando Vermelho, era considerado foragido da Justiça
Cartaz pede informações sobre envolvidos em tiroteio que matou mulher na Linha Amarela
Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça dentro de um carro de viagem por aplicativo
Sala de espetáculos do Imperator reabre com show de rock neste domingo e Diogo Nogueira na segunda
Teatro passou por reforma estrutural
Quatro dias após operação, movimento de famílias para liberação de corpos ainda é grande no IML
Defensoria Pública segue no local para acolhimento
Sete países e desvio do Exército: arsenal apreendido em megaoperação é avaliado em R$ 12 milhões
Ao todo, policiais apreenderam 120 armas, sendo 93 fuzis, em ação nos complexos da Penha e do Alemão
PM prende homem e apreende adolescente após perseguição na Zona Sul
Foram apreendidos uma pistola falsa, além de celulares e uma moto roubada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.