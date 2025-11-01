Prisão foi realizada por agentes da 67ª DP (Guapimirim) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/11/2025 17:32

Rio - Um homem, que fugiu do Complexo do Alemão, na Zona Norte, após a operação mais letal da história , foi preso, neste sábado (1º), no bairro Parque Caçula, em Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 67ª DP (Guapimirim) encontraram o fugitivo, integrante do Comando Vermelho (CV), devido ao intenso trabalho de monitoramento e levantamentos de inteligência. A prisão ocorreu durante ações de rotina para reprimir o crime organizado na Baixada.

Contra o homem, que não teve a identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ao todo, 121 pessoas morreram na operação nos Complexos do Alemão e da Penha, na última terça-feira (28). Destas, quatro são policiais. O restante são criminosos, de acordo com o Governo do Rio. Entre os mortos, 54 são de outros estados (15 do Pará, 11 da Bahia, nove do Amazonas, sete de Goiás, quatro do Ceará, quatro do Espírito Santo, dois da Paraíba, um do Mato Grosso e um de São Paulo).

Além dos óbitos, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas (54 com anotações criminais), sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e o restante foi autuado em flagrante. Segundo a Civil, pelo menos um terço dos presos é de fora do estado.