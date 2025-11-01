Moto roubada foi apreendida com dupla - @pmerj

01/11/2025

Rio - Uma perseguição na Zona Sul terminou com um homem preso e um adolescente apreendido, na noite desta sexta-feira (31). A dupla, que inicialmente estava no Catete, foi alcançada no Aterro do Flamengo.

Após revista, PMs apreenderam uma pistola falsa, três aparelhos celulares e uma moto roubada.



A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana). Em seguida, os agentes encaminharam o menor à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.