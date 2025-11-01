Prisão ocorreu no Galeão - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Prisão ocorreu no GaleãoMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 01/11/2025 12:40

Rio - Um homem, de 35 anos, condenado por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Federal, na noite desta sexta-feira (31), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador.

Segundo a PF, o acusado, que não teve sua identidade divulgada, é natural de São Paulo. Ele foi detido no momento em que estava desembarcando de um voo vindo de Paris, após uma fiscalização de rotina, que constatou um mandado de prisão definitiva expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ainda de acordo com a corporação, ele havia sido condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas.

