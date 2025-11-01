Prisão ocorreu no GaleãoMarcos de Paula / Prefeitura do Rio
Homem condenado por tráfico de drogas é preso no Galeão
Ele havia acabado de chegar de Paris
Por quem os sinos dobram?
Apoiada pela maioria, a operação trágica do dia 28 de outubro deve ser analisada pelos fatos que esconde e não pela quantidade de cadáveres expostos em praça pública
Maioria dos fluminenses aprova megaoperação, aponta Quaest
Levantamento mostra que 64% da população do estado concorda com a ação mais letal da história do Rio; 73% defendem novas operações em comunidades
Fugitivo de operação no Complexo do Alemão é preso em Magé
Homem, que integra o Comando Vermelho, era considerado foragido da Justiça
Cartaz pede informações sobre envolvidos em tiroteio que matou mulher na Linha Amarela
Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça dentro de um carro de viagem por aplicativo
Sala de espetáculos do Imperator reabre com show de rock neste domingo e Diogo Nogueira na segunda
Teatro passou por reforma estrutural
