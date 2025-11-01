Objeto ritualístico de candomblé estará na exposição do Museu Histórico NacionalDivulgação
Organizada pelo Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos, a mostra é fruto de uma inédita ação de curadoria global, que envolveu museus de cinco países e estreou em junho, no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, em Washington.
Cerca de 100 objetos e 250 imagens compõem o acervo, que do Rio seguirá para África do Sul, Senegal e Inglaterra. A reabertura completa do Museu Histórico Nacional para visitação está prevista para o primeiro semestre do próximo ano.
Além disso, como parte do mesmo projeto, serão promovidas outras três exposições pela cidade. No Arquivo Nacional, no Centro, "Senhora Liberdade: mulheres desafiam a escravidão" abre ao público no dia 14 de novembro e vai até 30 de abril.
No Instituto Pretos Novos, na Zona Portuária, "Conversas Inacabadas" fica em cartaz de 14 de novembro a 15 de dezembro. E o Museu do Samba, na Mangueira, abrigará a mostra "Arte delas: heranças ancestrais" de 15 de novembro até o fim de fevereiro.
Serviço:
"Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo". De 13 de novembro a 1º de março de 2026, no Museu Histórico Nacional (Praça Marechal Âncora, s/nº, Centro). De quarta a domingo (exceto feriados), das 10h às 17h. Entrada gratuita.
"Senhora Liberdade: mulheres desafiam a escravidão". De 14 de novembro a 30 de abril, no Arquivo Nacional (Praça da República, 173, Centro). De segunda a sex. (exceto feriados), das 8h às 19h. Entrada gratuita.
"Conversas Inacabadas". De 14 de novembro a 15 de dezembro de 2025, no Instituto Pretos Novos (Rua Pedro Ernesto, 32-34, Gamboa. De terça a sexta, das 10h às 16h; sab., das 10h às 13h. Ter.: gratuito para brasileiros. Entradas: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
"Arte delas: heranças ancestrais". De 15 de novembro a fevereiro/2026. Museu do Samba (Rua Visc. de Niterói, 1296, Mangueira). De terça a sábado, das 10h às 17h. Entradas: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
