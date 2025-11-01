Pistola, munições, drogas e moto foram apreendidas - @pmerj

Publicado 01/11/2025 10:15

Rio - Um suspeito foi baleado, nesta sexta-feira (31), na Estrada da Água Branca, em Realengo, Zona Oeste do Rio, após atacar PMs a tiros.



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o homem estava dirigindo uma motocicleta com a placa tampada. Depois de ser abordado, no entanto, ele reagiu e atirou contra a equipe, que revidou.



A corporação informou, ainda, que apreendeu com o homem uma pistola, munições, grande quantidade de drogas e a motocicleta. A identidade não foi divulgada, assim como o estado de saúde e a delegacia que registrou o caso.

Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado para a ocorrência.