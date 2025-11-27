Ciclovia Tim Maia, na avenida Niemeyer - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia, na avenida Niemeyer Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/11/2025 15:17 | Atualizado 27/11/2025 16:17

Rio - A cidade do Rio terá firme e nada de chuva para este fim de semana. Segundo o Alerta Rio, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado. No clima de "sextou", as temperaturas vão subir, com a máxima podendo chegar a 32°C e mínima de 15°C.

No sábado (29), o cenário permanece estável. A previsão indica o céu variando de nublado a parcialmente nublado e com temperaturas semelhantes às de sexta-feira, com máxima de 31°C e mínima de 17°C.

A tendência é de que o calor volte a ganhar força no domingo (30), com céu parcialmente nublado a nublado. Os termômetros devem marcar até 32°C.

O primeiro dia do mês de dezembro, será de calor intenso. Na segunda-feira (1º), o céu estará parcialmente nublado, sem indicação de chuva, e a máxima prevista é de 35°C, sendo a mais alta dos próximos dias.