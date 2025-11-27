Ciclovia Tim Maia, na avenida Niemeyer Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fim de semana no Rio terá tempo firme; veja a previsão
Segundo o Alerta Rio, não há previsão de chuva e as temperaturas devem subir gradualmente, podendo chegar a 35°C na segunda-feira (1º)
Hospital onde Cazuza escreveu 'Codinome Beija-Flor' vai ganhar escultura em homenagem à canção
Obra será instalada em dezembro no interior do parque ecológico da unidade hospitalar
Campanha de doação de sangue mobiliza escolas de samba da Série Ouro
Ação será realizada neste sábado (29), às 10h, no Centro
Dívida da Refit corresponde a orçamento do Rio com polícias, diz secretário da Receita
Grupo tem R$ 10 bilhões em débitos e é o segundo maior devedor de ICMS do estado; Esquema movimentou mais de R$ 70 bilhões em um ano
Justiça torna médico e enfermeira réus pela morte de jovem em clínica de estética
Os dois respondem por homicídio qualificado
Táxis recebem autorização para cobrar 'Bandeira 2' durante todo o mês de dezembro
Medida passa a valer no dia 1º
