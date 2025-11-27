Táxis que circulam no Rio poderão cobrar Bandeira 2 durante o mês de dezembro - Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:37

Rio - A prefeitura autorizou que os táxis convencionais utilizem a tarifa de "Bandeira 2" durante todo o mês de dezembro. A resolução foi publicada no Diário Oficial, nesta quinta-feira (27), pela Secretaria Municipal de Transportes.

A medida, que tradicionalmente ocorre neste período do ano, por conta do Natal, entrará em vigor a partir das 6h do dia 1º de dezembro, com validade até as 21h do dia 31 de dezembro, sem restrição de horário.



O valor atual do quilômetro rodado na tarifa convencional é de R$ 3,65. No caso da "Bandeira II", o valor do quilômetro rodado passa para R$ 4,38.

Atualmente a cidade do Rio conta com mais de 30 mil táxis em circulação.