Rio - O homem preso durante a operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, fez uma mulher e uma criança de reféns antes de ser detido por policiais civis, nesta quarta-feira (26). Um vídeo gravado por um drone mostra o momento em que o bandido arremessa um fuzil para o lado de fora do imóvel cercado por agentes. Em seguida, ele sai da residência agarrando as vítimas pelo pescoço. Os policiais entram em luta corporal com agressor e conseguem imobilizá-lo, resgatando a moça e o menino.
Além do bandido preso, a operação emergencial da Polícia Civil deixou três suspeitos mortos e uma criança de 10 anos baleada na perna. O intenso tiroteio durante a incursão interditou o trânsito na Linha Amarela, na altura da Vila do João, na manhã de quarta. Os policiais estavam na região para prender traficantes ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).
Entre os mortos confirmados pela Polícia Civil, está Bruno Paixão. Após a operação, a família do rapaz protestou na Linha Amarela, afirmando que ele não tinha qualquer envolvimento com organizações criminosas e trabalhava como vendedor de queijo na comunidade. O grupo ainda pediu ajuda para que o corpo fosse encontrado. A polícia, no entanto, alega que Bruno é suspeito de integrar a facção e foi visto ao lado de criminosos logo antes de ser baleado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).