Rio - O homem preso durante a operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, fez uma mulher e uma criança de reféns antes de ser detido por policiais civis, nesta quarta-feira (26). Um vídeo gravado por um drone mostra o momento em que o bandido arremessa um fuzil para o lado de fora do imóvel cercado por agentes. Em seguida, ele sai da residência agarrando as vítimas pelo pescoço. Os policiais entram em luta corporal com agressor e conseguem imobilizá-lo, resgatando a moça e o menino.
Veja o vídeo
Além do bandido preso, a operação emergencial da Polícia Civil deixou três suspeitos mortos e uma criança de 10 anos baleada na perna. O intenso tiroteio durante a incursão interditou o trânsito na Linha Amarela, na altura da Vila do João, na manhã de quarta. Os policiais estavam na região para prender traficantes ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).
