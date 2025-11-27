Policiais cercaram a casa onde o bandido fez as vítimas de reféns - Reprodução

Publicado 27/11/2025 21:26

Rio - O homem preso durante a operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio , fez uma mulher e uma criança de reféns antes de ser detido por policiais civis, nesta quarta-feira (26). Um vídeo gravado por um drone mostra o momento em que o bandido arremessa um fuzil para o lado de fora do imóvel cercado por agentes. Em seguida, ele sai da residência agarrando as vítimas pelo pescoço. Os policiais entram em luta corporal com agressor e conseguem imobilizá-lo, resgatando a moça e o menino.

Veja o vídeo

Criminoso preso durante operação no Complexo da Maré fez mulher de refém antes de ser detido.



Reprodução pic.twitter.com/DMpToRaon9 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 27, 2025

Além do bandido preso, a operação emergencial da Polícia Civil deixou três suspeitos mortos e uma criança de 10 anos baleada na perna. O intenso tiroteio durante a incursão interditou o trânsito na Linha Amarela, na altura da Vila do João, na manhã de quarta. Os policiais estavam na região para prender traficantes ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP).