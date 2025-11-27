Polícia afirma que Bruno Paixão é o rapaz de camiseta azul e gola brancaReprodução

Rio - A Polícia Civil afirma que Bruno Paixão, morto durante a operação emergencial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, estava ao lado de traficantes momentos antes de ser baleado em tiroteio na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a corporação, imagens capturadas por um drone mostram o rapaz em cima da laje de uma casa, na companhia de um homem que carregava um fuzil.
No vídeo, é possível ver o bandido armado correndo por um beco em frente ao imóvel. Não é possível visualizar ele entrando na casa, mas um homem portando um fuzil e com roupas parecidas aparece na laje ao lado de outros três homens. Segundo a Polícia Civil, um deles, vestindo uma camiseta azul com gola branca, é Bruno Paixão. No momento em que um disparo atinge uma residência próxima, o grupo desce as escadas e não é mais visto.
As investigações apontam que a kombi de Bruno teria sido usada como barricada durante a incursão. Ainda não há informações do porquê o rapaz estava na companhia de traficantes. Familiares afirmam que ele não tinha qualquer envolvimento com organizações criminosas e trabalhava como vendedor de queijo na comunidade. A Polícia Civil, no entanto, afirma que os três mortos durante a ação são suspeitos de integrar a facção que atua na área, incluindo Bruno. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
No interior da casa filmada pelo drone, os policiais apreenderam um fuzil com adesivo escrito "CRT". De acordo com a corporação, a sigla remete a "Corinthians", apelido do criminoso que atua como liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) na Baixada Fluminense. Ele era um dos principais alvos da operação emergencial realizada na quarta-feira.
Após a incursão, familiares de Bruno realizaram um protesto e ocuparam duas faixas da Linha Amarela, na altura da Vila do João, no fim da tarde de quarta-feira. Além de alegar que o rapaz não era criminoso, o grupo pedia informações sobre a localização do corpo. 
A operação ainda deixou um menino de 10 anos baleado na perna. Ele estava realizando uma atividade externa acompanhada por professores na Escola Municipal Hélio Smidt e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Fuzil apreendido na casa tinha a sigla \'CRT\'