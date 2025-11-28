Publicado 28/11/2025 00:00

Putin afirmou que a Rússia está disposta a conversar com os EUA sobre um plano de paz para a Ucrânia — mas condicionou esse diálogo à retirada das tropas ucranianas. O gesto reacende esperança internacional, mas deixa claro: a proposta só vale se significar rendição.

A Abicom aponta que a gasolina voltou a custar mais no Brasil do que no exterior — cena repetida que pesa no bolso e erode confiança. O vai-e-vem dos preços expõe um dilema conhecido: sem uma política O Dia clara, o mercado oscila e o país assiste à mesma história voltar ao ponto inicial.