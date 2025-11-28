X do Nuno
Rússia x Ucrânia: plano de paz reacende esperança internacional
Policiais militares se envolvem em acidente dentro de túnel na Linha Amarela
Um deles precisou ser levado a um hospital próximo
Projeto de lei que proíbe cliente de exigir subida de entregador até apartamento é aprovado
Proposta prevê exceção para pessoas com deficiência ou mobilidade comprometida e idosos
Vídeo: bandido preso em operação na Maré fez mulher e criança de reféns antes de ser detido
Policiais imobilizaram o criminoso e resgataram as vítimas
Policial militar de folga é baleado em Curicica
Agente foi surpreendido por criminosos armados na Estrada dos Bandeirantes
Polícia prende dois traficantes do Comando Vermelho em comunidade na Zona Norte
Com eles, foram apreendidas mais de 500 embalagens de drogas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.