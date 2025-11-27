O homem confessou o crime na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 27/11/2025 18:23

Rio - Um homem acabou preso acusado de matar a companheira, Marlene da Conceição, de 22 anos, com um tiro no rosto após uma discussão na Comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi detido nesta quarta-feira (26), por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido na segunda-feira (24). O casal começou a discutir dentro da residência e terminou quando o homem atirou contra Marlene, que foi atingida no rosto e morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito deixou a casa carregando a filha do casal, de 1 ano e a entregou para terceiros. Ele fugiu logo em seguida para o município de Magé.

O homem, que não teve a identidade divulgada, se apresentou na DHBF e confessou o crime. Contra ele já havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.