PM está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 27/11/2025 19:01

Rio - O 3º sargento da PM Eder Luiz Siqueira Gonzaga foi baleado em Curicica, na Zona Sudoeste, no início da tarde desta quinta-feira (27). O militar estava de folga no momento em que foi atacado por criminosos.

De acordo com o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), bandidos surpreenderam o agente na Estrada dos Bandeirantes. Um outro homem também foi baleado durante o ataque. Os criminosos fugiram e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Durante patrulhamento na região, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi alvo de tiros por bandidos em fuga, dando início a um confronto. Porém, não há confirmação de que esses criminosos tenham ligação com o ataque a Eder Luiz.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde do sargento é considerado estável. Não há informação sobre o quadro do segundo homem baleado.