Entregadores poderão combinar subida a apartamentos em casos específicos Divulgação / Agência Brasil
Projeto de lei que proíbe cliente de exigir subida de entregador até apartamento é aprovado
Proposta prevê exceção para pessoas com deficiência ou mobilidade comprometida e idosos
Vídeo: bandido preso em operação na Maré fez mulher e criança de reféns antes de ser detido
Policiais imobilizaram o criminoso e resgataram as vítimas
Policial militar de folga é baleado em Curicica
Agente foi surpreendido por criminosos armados na Estrada dos Bandeirantes
Polícia prende dois traficantes do Comando Vermelho em comunidade na Zona Norte
Com eles, foram apreendidas mais de 500 embalagens de drogas
Homem que assassinou a companheira é preso na Baixada
Marlene da Conceição, de 22 anos, foi morta com um tiro no rosto. Agressor fugiu com a filha de apenas 1 ano
Quarto dia de Operação Barricada Zero tem quatro presos e 318 toneladas de materiais removidos
Agentes atuaram em mais de 20 pontos na Região Metropolitana do Rio
