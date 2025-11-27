Balanço foi divulgado em entrevista no CICC - Divulgação / Governo do Rio

Balanço foi divulgado em entrevista no CICCDivulgação / Governo do Rio

Publicado 27/11/2025 18:03 | Atualizado 27/11/2025 19:33

Rio - A Operação Barricada Zero soma, nos quatro primeiros dias de ação, quase 1,5 mil toneladas de objetos removidos de vias na Região Metropolitana. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), o Governo informou que 318 toneladas foram retiradas em 22 pontos espalhados pela Zona Norte da capital e municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados. Além disso, a ação terminou com quatro presos.

De acordo com o Estado, a operação possibilita o enfraquecimento das organizações criminosas e a liberação das vias para a população das comunidades. Na capital, os agentes estiveram na Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá. Em Caxias, as vias da comunidade do Lixão estão sendo pavimentadas após a retirada dos obstáculos, e as equipes seguem na Mangueirinha. Dom Bosco, em Queimados, Grão Pará e Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, e Cidade de Deus, no Rio, também foram alvos das ações nesta quinta.

"É importante destacar que algumas comunidades já estão livres das barricadas, os órgãos do Governo do Estado e do município irão monitorar para garantir que essas barricadas não retornem. Mas é importante que a população também participe ativamente desse monitoramento, principalmente a partir do Disque Denúncia. O canal está com um programa preparado para receber essas denúncias e repassar as informações imediatamente para a coordenação da operação", disse o secretário do Gabinete de Segurança Institucional e coordenador da Operação Barricada Zero, Edu Guimarães, durante entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Durante a manhã de quinta-feira, criminosos tentaram impedir a Operação Barricada Zero. No Campinho, bandidos atiraram contra agentes e, na Cidade Alta, incendiaram pneus para atrapalhar o trabalho das equipes. A Polícia Militar chegou a fechar, de forma preventiva, a Avenida Brasil por aproximadamente uma hora com objetivo de proteger a população de ataques criminosos. Pouco depois, a situação foi estabilizada.

"Tivemos confronto nas comunidades do Campinho e do Fubá, mas conseguimos estabilizar o terreno e liberamos a região para o trabalho das equipes. Adotamos protocolos de segurança na Cidade Alta, um fechamento preventivo, para proteger e garantir a integridade física das pessoas. A PM vem trabalhando de forma integrada com os outros órgãos, visando principalmente liberar as comunidades da opressão, e devolvendo esses locais aos verdadeiros donos, que é a população de bem que mora nas comunidades", afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes.

Ainda na região da Cidade Alta, foram removidos oito veículos incendiados que estavam sendo utilizados como barricadas. A Polícia Militar prendeu dois criminosos que portavam fuzis. De acordo com a corporação, eles se depararam com agentes do 16º BPM (Olaria) que realizavam um cerco tático na região da Estrada do Porto Velho, em Cordovil.

A Polícia Civil reforça as investigações relacionadas à Operação Barricada Zero. A instituição ainda prendeu dois criminosos responsáveis por atirar contra um servidor da prefeitura que auxiliava na retirada de barricadas no Corte Oito, em Duque de Caxias, na terça-feira.