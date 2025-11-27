Policiais do 41º BPM localizaram a dupla com informações repassadas pelo Disque Denúncia - Reprodução

Publicado 27/11/2025 18:40

Rio – Marcelo Martins de Oliveira, de 23 anos, e Maciel Teixeira Moraes da Silva, de 40, apontados como integrantes do Comando Vermelho, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, foram presos por agentes do 41º BPM (Colégio). Ambos foram localizados na Rua Japoara, na noite de terça-feira (25).

Durante ação para reprimir o tráfico de drogas em uma localidade conhecida como Comunidade do Cocô, os agentes receberam informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177) sobre um grupo de criminosos em um ponto de venda de entorpecentes. Ao realizarem um cerco, conseguiram deter Marcelo e Maciel. Com eles, os policiais apreenderam mais de 500 embalagens de drogas: 225 sacolés de cocaína; 167 trouxinhas de maconha; e 170 pedras de crack - além de R$ 36.

Na 31ª DP (Ricardo Albuquerque), para registro da ocorrência, ficou constatado em aberto um mandado de prisão com pedido de recaptura, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), contra Maciel Teixeira Moraes. O homem, já condenado a 10 anos de reclusão, havia se evadido do sistema prisional, após receber um benefício de saidinha.

Autuados pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, Marcelo e Maciel foram encaminhados a uma unidade prisional.