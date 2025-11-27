Acidente aconteceu dentro do túnel da Covanca - Reprodução

Acidente aconteceu dentro do túnel da CovancaReprodução

Publicado 27/11/2025 22:32

Rio – Dois policiais militares se envolveram em um acidente de motocicleta, na tarde desta quinta-feira (27), na Linha Amarela, dentro do túnel da Covanca, sentido Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Não há informações sobre outro veículo envolvido.

A Polícia Militar informou que os agentes feridos com a queda integram o Batalhão Tático de Motociclistas. Equipes do Batalhão de Vias Expressas foram acionados para a ocorrência.

Segundo a Lamsa, concessionária responsável pela via, uma vítima recebeu atendimento no local e acabou liberada. A outra precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

O acidente provocou o fechamento temporário da praça do pedágio, no sentido Barra, mas o trecho já está liberado.