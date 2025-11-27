O homem se apresentava como líder comunitário e religioso para acessar empresas e ameaçar vítimasReprodução
Saiba quem é o líder religioso que extorquia e ameaçava empresários na Baixada
Cláudio Correia da Silva, 52 anos, se apresentava às vítimas como pastor, representante comunitário, mas cobrava taxas a mando de traficante
Policial militar de folga é baleado em Curicica
Agente foi surpreendido por criminosos armados na Estrada dos Bandeirantes
Polícia prende dois traficantes do Comando Vermelho em comunidade na Zona Norte
Com eles, foram apreendidas mais de 500 embalagens de drogas
Homem que assassinou a companheira é preso na Baixada
Marlene da Conceição, de 22 anos, foi morta com um tiro no rosto. Agressor fugiu com a filha de apenas 1 ano
Quarto dia de Operação Barricada Zero tem quatro presos e 318 toneladas de materiais removidos
Agentes atuaram em mais de 20 pontos na Região Metropolitana do Rio
Saiba quem é o líder religioso que extorquia e ameaçava empresários na Baixada
Cláudio Correia da Silva, 52 anos, se apresentava às vítimas como pastor, representante comunitário, mas cobrava taxas a mando de traficante
Vídeo: Polícia afirma que morto em operação na Maré estava com traficantes antes de ser baleado
Familiares de Bruno Paixão afirmam que ele não possui qualquer envolvimento com o crime organizado e trabalhava como queijeiro na comunidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.