O menino foi socorrido e encaminhado à Clínica da Família Jeremias Moraes da SilvaReprodução/TV Globo

Ao DIA, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a criança passou por atendimento na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva e está sendo levada de ambulância para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Soranz reforçou ainda que a situação segue bem tensa no território, e que por isso as unidades estão com muita dificuldade na atuação. Além disso, profissionais do Programa de Atendimento ao Idosos (PAD), que estavam em uma casa fazendo atendimento, ainda não conseguiram sair. O grupo espera apoio da polícia para poder retornar a unidade.

Já o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, esclareceu que o aluno levou um tiro na perna durante uma atividade externa de ciência. Ele estava acompanhado da turma e do professor no momento em que foi atingido.



"É algo tão absurdo, tão inconcebível, que é até difícil a gente colocar em palavras, uma escola deve ser considerada um local de paz, onde os alunos e os profissionais estejam sempre protegidos, e é isso que a gente sonha e trabalha todos os dias. Esse aluno foi prontamente socorrido pelo professor e pela coordenadora pedagógica e está sendo encaminhado ao Getúlio Vargas junto com sua família", reforçou.



Ferreirinha ressaltou também que o colégio se preparava para aplicar uma prova de alfabetização nesta quarta, o que não aconteceu.



"Obviamente isso não aconteceu, mais um prejuízo para escola nesse sentido. O tiroteio ainda está acontecendo, há um clima de pânico neste momento, e a gente está buscando dar todo apoio à família e à escola", frisou.

O intenso tiroteio se estende na região desde o fim da manhã. Segundo a Polícia Civil, agentes iniciaram a operação após receberem informações de inteligência sobre a movimentação de traficantes fortemente armados preparados para invadir uma comunidade rival.

Nas redes sociais, moradores demonstraram desespero em meio ao fogo cruzado. Em uma das imagens é possível ver pessoas correndo para dentro de estabelecimentos comerciais, na tentativa de se proteger.



Em outro vídeo, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostram o momento em que um helicóptero pousou no campus do Fundão. Na ocasião, uma bala perdida chegou a atingir uma das salas do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Apesar do susto, não houve feridos no local.

Em nota, a UFRJ informou que estão suspensas as aulas nesta quarta-feira (26), nos turnos da tarde e noite, na Cidade Universitária. A insituição explicou também que o helicóptero pousou por três minutos no campus Fundão, próximo ao Edifício Jorge Machado Moreira (JMM), para verificar uma possível pane.



"A Diretoria de Segurança (Diseg) ampliou o monitoramento no local, realizando rondas pelo campus, não sendo registrada qualquer outra ocorrência. A UFRJ reforça seu compromisso com a segurança de toda a sua comunidade e conta com a compreensão de todos", finalizou em comunicado.

