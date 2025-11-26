O menino foi socorrido e encaminhado à Clínica da Família Jeremias Moraes da SilvaReprodução/TV Globo
Ao DIA, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que a criança passou por atendimento na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva e está sendo levada de ambulância para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Soranz reforçou ainda que a situação segue bem tensa no território, e que por isso as unidades estão com muita dificuldade na atuação. Além disso, profissionais do Programa de Atendimento ao Idosos (PAD), que estavam em uma casa fazendo atendimento, ainda não conseguiram sair. O grupo espera apoio da polícia para poder retornar a unidade.
"É algo tão absurdo, tão inconcebível, que é até difícil a gente colocar em palavras, uma escola deve ser considerada um local de paz, onde os alunos e os profissionais estejam sempre protegidos, e é isso que a gente sonha e trabalha todos os dias. Esse aluno foi prontamente socorrido pelo professor e pela coordenadora pedagógica e está sendo encaminhado ao Getúlio Vargas junto com sua família", reforçou.
Ferreirinha ressaltou também que o colégio se preparava para aplicar uma prova de alfabetização nesta quarta, o que não aconteceu.
"Obviamente isso não aconteceu, mais um prejuízo para escola nesse sentido. O tiroteio ainda está acontecendo, há um clima de pânico neste momento, e a gente está buscando dar todo apoio à família e à escola", frisou.
Em outro vídeo, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mostram o momento em que um helicóptero pousou no campus do Fundão. Na ocasião, uma bala perdida chegou a atingir uma das salas do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Apesar do susto, não houve feridos no local.
A Ufrj sendo a primeira faculdade do Brasil com heliponto— odeio o 611 (@roladosukuna) November 26, 2025
(Tá tendo operação na maré pic.twitter.com/1HkbIqo91y
CPX Maré - Vila do João.— CARIOCA TV (@CariocasTV) November 26, 2025
Intenso tiroteio.
Evitem as linhas Amarela e Vermelha pic.twitter.com/mledU1HN0h
"A Diretoria de Segurança (Diseg) ampliou o monitoramento no local, realizando rondas pelo campus, não sendo registrada qualquer outra ocorrência. A UFRJ reforça seu compromisso com a segurança de toda a sua comunidade e conta com a compreensão de todos", finalizou em comunicado.
