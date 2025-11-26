Atendimento será em postos de todo o estado - Divulgação

Publicado 26/11/2025 19:55

Rio - Os postos de identificação civil do Detran RJ vão abrir neste sábado (29) para atender exclusivamente idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência (PcD) que precisam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A abertura extra ocorre diante do aumento da procura pelo documento, especialmente por idosos que precisam regularizar a prova de vida. Não será necessário agendamento.

Segundo o Detran, para realizar o atendimento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, seja original ou cópia autenticada e o número do CPF. Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado com indicação do tipo e grau da deficiência, além do código CID. Também é recomendável levar comprovante de residência e o certificado de naturalização.

O atendimento será das 8h às 14h nos postos regulares e das 10h às 14h nas unidades em shoppings. Não haverá atendimento nos postos do Shopping Iguatemi (Vila Isabel), da FIA (Botafogo), da Muzema, nem as unidades de Miguel Pereira, Santa Maria Madalena e Cambuci.