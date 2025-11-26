Atendimento será em postos de todo o estadoDivulgação
Detran RJ terá atendimento exclusivo para idosos e PCDs neste sábado
Postos funcionarão em horário especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional
Vídeo: carreta tomba no Arco Metropolitano e tem carga de bebidas saqueada
Motorista foi internado com ferimentos moderados
Moradores do Complexo da Maré protestam contra operação e ocupam faixas da Linha Amarela
Polícia Civil afirma que três suspeitos morreram em confronto, mas familiares afirmam que um dos mortos não tinha envolvimento com crime
Rio das Pedras recebe posto itinerante de atendimento jurídico do TJRJ
Entre os serviços disponíveis estão emissão de segunda via de certidão de nascimento, ações de alimentos, guarda, divórcio, etc...
Mulher é morta a tiros em Acari
Michele Pinheiro de Almeida teria sido baleada durante uma tentativa de assalto
Polícia investiga sequestro de jovem em Niterói
Eduardo Aguiar Ferreira, de 24 anos, foi levado pelos criminosos no bairro de Itaipu
