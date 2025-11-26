Ônibus do TJRJ passará a estacionar quinzenalmente na comunidade para emitir documentosDivulgação / TJRJ
Rio das Pedras é uma das comunidades mais populosas do país e vai passar a integrar a rede fixa do programa, que completou 21 anos e ultrapassou a marca de 2,1 milhões de atendimentos desde 2004.
O ônibus ficará na Praça Mário Tibiriçá, no Jardim Clarice e atenderá moradores também de comunidades próximas, como Muzema, Anil, Itanhangá e Gardênia Azul.
Entre os serviços disponíveis estão emissão de segunda via de certidão de nascimento, registro tardio, ações de alimentos, guarda, divórcio, conversão de união estável em casamento, investigação de paternidade e demandas de Defesa do Consumidor. Todo o atendimento é gratuito.
O posto funcionará das 9h às 15h, quinzenalmente, com exceção do período de recesso do Tribunal.
