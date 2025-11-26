Ônibus do TJRJ passará a estacionar quinzenalmente na comunidade para emitir documentos - Divulgação / TJRJ

Ônibus do TJRJ passará a estacionar quinzenalmente na comunidade para emitir documentosDivulgação / TJRJ

Publicado 26/11/2025 18:44 | Atualizado 26/11/2025 19:25

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio vai inaugurar nesta quinta-feira (27), um novo posto do Programa Justiça Itinerante em Rio das Pedras, uma comunidade de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidade. O serviço funciona em um ônibus adaptado, que passará a estacionar a cada 15 dias na comunidade para oferecer atendimento jurídico gratuito e facilitar o acesso da população ao Judiciário.



Rio das Pedras é uma das comunidades mais populosas do país e vai passar a integrar a rede fixa do programa, que completou 21 anos e ultrapassou a marca de 2,1 milhões de atendimentos desde 2004.



O ônibus ficará na Praça Mário Tibiriçá, no Jardim Clarice e atenderá moradores também de comunidades próximas, como Muzema, Anil, Itanhangá e Gardênia Azul.



Entre os serviços disponíveis estão emissão de segunda via de certidão de nascimento, registro tardio, ações de alimentos, guarda, divórcio, conversão de união estável em casamento, investigação de paternidade e demandas de Defesa do Consumidor. Todo o atendimento é gratuito.



O posto funcionará das 9h às 15h, quinzenalmente, com exceção do período de recesso do Tribunal.

SERVIÇO

Inauguração da Justiça Itinerante Rio das Pedras/Jacarepaguá



Dia 27 de novembro

Horário de funcionamento do posto: 9h às 15h



Local: Praça Mário Tibiriçá s/nº, esquina com Estrada de Jacarepaguá nº 5.007, Jardim Clarice, Rio das Pedras



