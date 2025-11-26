Edificação de cinco pavimentos no Pavão-Pavãozinho não podia ser legalizada e passou por escoramento antes da derrubada - Divulgação

Edificação de cinco pavimentos no Pavão-Pavãozinho não podia ser legalizada e passou por escoramento antes da derrubadaDivulgação

Publicado 26/11/2025 17:27 | Atualizado 26/11/2025 17:31

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) deu início, nesta quarta-feira (26), ao processo de demolição de um prédio de cinco andares construída irregularmente na Rua Cristóvão Mesquita s/nº, na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul. A ação contou com o apoio de agentes da Subprefeitura da Zona Sul e da PM.

Segundo a Seop, a estrutura foi erguida em área de encosta, onde não é permitida a legalização de edificações e apresentava risco de colapso. As obras estavam em fase estrutural e estavam paralisadas antes do início da operação.

Por causa da localização, não é possível utilizar máquinas pesadas na derrubada, com isso toda a demolição será feita manualmente. A prefeitura afirma que a construção apresentava condições precárias de sustentação, o que levou a equipe técnica a iniciar um escoramento completo do prédio antes da remoção dos pavimentos.

Engenheiros e técnicos estimam que cerca de R$ 800 mil já tenham sido investidos pelos responsáveis na obra irregular. A região, segundo a Seop, sofre influência do crime organizado, o que reforçou a necessidade de apoio da PM durante a ação.