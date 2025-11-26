Edificação de cinco pavimentos no Pavão-Pavãozinho não podia ser legalizada e passou por escoramento antes da derrubadaDivulgação
Prédio irregular de cinco andares começa a ser demolido no Pavão-Pavãozinho
Construção em área de encosta apresentava risco de colapso e está sendo derrubada manualmente
Iphan aprova tombamento do prédio do antigo Dops no Centro do Rio
Inaugurado em 1910, o imóvel tornou-se um símbolo da repressão e violação dos direitos humanos durante a ditatura militar
Lei que cria novo sistema de estacionamento no Rio é sancionada
Área Azul Digital permitirá pagamento por aplicativo, pix e cartão, além de substituir o modelo informal e padronizar a cobrança
Claúdio Castro sanciona lei que autoriza uso de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres
Projeto tem como objetivo ampliar formas de proteção para mulheres em situação de risco
Quarto submarino construído no Brasil pelo Prosub é lançado ao mar
Submersível homenageia o ex-comandante e ministro da Marinha, almirante Alfredo Karam
Fundação Casa de Rui Barbosa realiza primeira festa literária, de 28 a 30 de novembro
FliRui tem presença confirmada de Maria Bethânia, Ailton Krenak, Dira Paes, entre outros
