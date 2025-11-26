Cerimônia marca o lançamento ao mar do submarino ’Almirante Karam’ e mostra de armamento do ’Toneleiro’ - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cerimônia marca o lançamento ao mar do submarino ’Almirante Karam’ e mostra de armamento do ’Toneleiro’Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 15:14 | Atualizado 26/11/2025 15:50

Rio - A Marinha do Brasil lançou ao mar, nesta quarta-feira (26), o quarto submarino construído no Brasil pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), o 'Almirante Karam' (S43). Além deste, outro submersível, o 'Tonelero' (S42), foi transferido para o setor operacional.

A cerimônia marcou também o batismo do submarino 'Almirante Karam' (S43). A embarcação homenageia o Almirante Alfredo Karam, ex-comandante e ministro da Marinha, que iniciou a carreira aos 16 anos, em 1941, no Colégio Naval.



O almirante, que dedicou mais de 80 anos à força armada, morreu em setembro do ano passado, aos 99 anos. Ele foi um dos responsáveis por modernizar a Marinha, fortalecer o poder naval e reacender a força de submarinos com a incorporação do submarino Tupi.



Escolhida como madrinha do submarino 'Almirante Karam', a ministra do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia foi a responsável por batizar o submersível com a quebra de uma garrafa de champanhe no casco.



A tradição da quebra da garrafa é geralmente atribuída aos Vikings, mas diversos outros povos antigos seguiam essa mesma cerimônia para trazer boa sorte ao navio e sua tripulação.



"As minhas palavras são de agradecimento pela honra de ter tido meu nome lembrado, uma cidadã brasileira, uma juíza brasileira, para estar aqui nessa tão importante solenidade que marca a incorporação de um submarino e o lançamento às águas de um outro, representando um momento de importância significativa, não apenas para a Marinha do Brasil, mas para todas nós cidadãs, para todos nós cidadãos brasileiros, porque a Marinha do Brasil é uma força que garante um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro: a soberania nacional", disse Cármen Lúcia.

Após a cerimônia de lançamento, o submarino 'Almirante Karam' vai passar por testes de mar, tanto em superfície quanto em imersão, para, só depois, estar pronto para ser entregue ao setor operativo da Marinha.

Submarino 'Tonelero'

Construído totalmente no Brasil, pela Itaguaí Construções Navais (ICN), o 'Tonelero' tem mais de 70 metros de comprimento e deslocamento submerso de 1.870 toneladas. Feito em quatro seções, o submarino conta com seis tubos lançadores de torpedos, mísseis e minas.



Comandada pelo Capitão de Fragata Eduardo Tavares Santos, a tripulação foi preparada em simuladores de alta tecnologia antes de iniciar as provas de mar que antecedem sua incorporação ao setor operacional.



"O mar reflete poder, revela magnitude de quem o domina e expõe debilidade de quem o relega. O domínio marítimo, desde tempos imemoriais, configura elemento dominante no curso da história e constitui fator diferenciador de estatura entre Estados. Nele, projetam-se a força econômica, a autonomia tecnológica e vigor político de nações que compreendem tal valor estratégico", afirmou o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen.

