Medida faz parte plano de reestruturação e modernização do sistema de transporte público do RioRenan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 26/11/2025 12:05

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou a lei que autoriza a substituição dos ônibus articulados do BRT por Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e Veículos Leves sobre Pneus (VLP) nos corredores Transcarioca e Transoeste. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (26) e também prevê eventuais expansões. O projeto havia sido aprovado pela Câmara Municipal de forma definitiva em 23 de outubro.

A implementação será realizada por meio de parceria público-privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada, que ficará responsável também pela operação e manutenção do serviço. A lei autoriza a expansão do VLT ou VLP para a área do Porto Maravilha, adjacências e para pontos estratégicos de São Cristóvão , na Zona Norte, como o Centro de Tradições Nordestinas, o BioParque, a Quinta da Boa Vista, o Hospital Quinta D'Or e as estações de trem e metrô.

Por meio de emendas, também foram autorizadas ampliação para Botafogo, na Zona Sul, e Ilha do Governador, Zona Norte. A expansão deve ocorrer em acordo com estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo em agosto e afirma que a conversão integra um plano de reestruturação e modernização do sistema de transporte público, para oferecer mais conforto, segurança e eficiência aos usuários, além de reduzir emissões de gases do efeito estufa.

A proposta defende ainda que há possibilidade de aproveitar a infraestrutura já implantada nos corredores do BRT, causando menos impacto urbanístico, evitando desapropriações e obras complexas. O investimento para o novo modelo de transporte coletivo pode chegar a R$ 12 bilhões. À época, especialistas ouvidos pelo DIA alertaram que a mudança é promissora, mas exige planejamento rigoroso , para que a transição não cause transtornos e os recursos se traduzam em benefícios duradouros para a cidade.

Os meios de transporte que podem substituir o BRT, que atende cerca de 530 mil passageiros por dia, são considerados mais modernos e sustentáveis do que os ônibus articulados. O VLT é um trem urbano elétrico de média capacidade, que trafega ao nível da rua ou sobre trilhos elevados. Já o VLP tem características semelhantes, mas opera sobre pneus e é movido por baterias elétricas, permitindo maior flexibilidade de traçado e reduz necessidade de obras pesadas, como a instalação de trilhos.