Publicado 27/11/2025 00:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil e cria descontos até R$ 7.350, alcançando 15 milhões de contribuintes. A compensação virá de tributos para rendas acima de R$ 600 mil anuais, gesto que reabre o debate sobre progressividade e impacto fiscal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se o quarto ex-chefe do Executivo preso desde a redemocratização, juntando-se a Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer e Fernando Collor de Mello. O fato expõe a fragilidade persistente das instituições diante de crises políticas de grande vulto — e reforça a urgência de debater equilíbrio entre poder, justiça e responsabilidade histórica.