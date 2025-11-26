Criminoso invadiram e roubaram o Restaurante Nossa Senhora da Penha durante a madrugada de quarta-feira (26) - Arquivo pessoal

Criminoso invadiram e roubaram o Restaurante Nossa Senhora da Penha durante a madrugada de quarta-feira (26)Arquivo pessoal

Publicado 26/11/2025 21:22

Rio - Um restaurante na Rua Monte Videl, número 313, na Penha, Zona Norte do Rio, foi alvo de assaltantes pela terceira vez em menos de um ano. O caso mais recente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26), quando criminosos invadiram o estabelecimento e levaram duas televisões, um notebook, uma impressora e o dinheiro que estava no caixa. Eles também furtaram bebidas da geladeira e outros alimentos.

fotogaleria

Rosangela Santos de Sá, de 51 anos, dona do Restaurante Nossa Senhora da Penha, estima que o prejuízo desta vez fique em torno de R$ 30 mil. Ela registrou um boletim de ocorrência online, mas admite que está sem esperanças de recuperar o material ou de que os criminosos sejam localizados. As outras duas invasões aconteceram no início de janeiro, em um mesmo dia e em um curto intervalo de tempo.

Na ocasião, a 22ª DP (Penha) registrou o caso, mas, segundo a vítima, ninguém foi preso ou identificado, mesmo com o envio das imagens das câmeras de segurança.



A sequência de ataques desanimou Rosangela a continuar com o empreendimento na Penha. Moradora de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, ela afirma que, depois de dois anos e meio, pretende mudar o restaurante de endereço. "Fiz o boletim de ocorrência dos dois primeiros assaltos na delegacia e até hoje não tive resposta de nada. O de hoje meu filho fez online. Eu vou sair daqui, não tem mais clima de ficar, fui assaltada três vezes em menos de um ano. Não dá!", desabafou a empresária.



Mesmo abalada, Rosangela abriu o restaurante nesta quarta-feira. Ela diz que precisa seguir trabalhando para pagar o prejuízo. Em janeiro, já planeja deixar o local em definitivo.

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.