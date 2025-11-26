Carga de bebidas ficou espalhada no canteiro lateral após o acidente - Reprodução/X

Carga de bebidas ficou espalhada no canteiro lateral após o acidenteReprodução/X

Publicado 26/11/2025 19:18

Rio – Uma carreta com carregamento de bebidas foi saqueada após tombar no km 86 do Arco Metropolitano (BR-493), no sentido Sul, altura de Japeri, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (25), mas um vídeo que circula pelas redes sociais mostra pessoas retirando a mercadoria nesta quarta (26).

Veja as imagens:

Carreta tomba no Arco Metropolitano e tem carga de bebidas saqueada.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/2CICTZY7D9 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2025

Segundo a concessionária Ecovias Rio Minas, o motorista teria perdido o controle do veículo, invadido a faixa ao lado e capotado, caindo no canteiro lateral e espalhando a carga. A empresa responsável pelo transbordo da carreta chegou ao local por volta de 6h30. Não há registro de prisões.

Por questão de segurança e atendimento, a faixa 2 e o acostamento chegaram a ficar interditados, mas a via já está totalmente liberada. Com ferimentos moderados, o motorista foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A reportagem tenta informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.