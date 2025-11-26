Priscila Costa foi presa nesta quarta (28) na casa de parentes em Cosmos - Reprodução

Publicado 26/11/2025 22:59 | Atualizado 26/11/2025 23:05

Rio – Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, nesta quarta-feira (26), em Cosmos, na Zona Oeste, Priscila de Souza Barbosa da Costa, que em março de 2020 planejou a morte do ex-marido , o militar da Marinha Roberto Nascimento da Costa Júnior. Contra ela foi cumprido mandado de prisão condenatória pelo crime de homicídio qualificado.

Na época, a primeira hipótese dava conta de que Roberto havia sido assassinado durante uma tentativa de assalto em Bangu, também na Zona Oeste. Mas ainda em 2020, investigações da 34ªDP (Bangu) apontaram Priscila e seu amante, Alex Casemiro de Alcântara, vulgo Lequinho, como mandantes da morte do militar.

Priscila, que possui um filho com a vítima, tramou o homicídio a fim de ficar com a pensão previdenciária do militar e receber um seguro de vida. Em 2020, a criminosa chegou a ser presa, mas acabou solta em seguida, respondendo ao processo em liberdade. Ela era considerada foragida desde janeiro deste ano, quando saiu a condenação a 15 anos de reclusão.

A mulher, localizada na casa de parentes, foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).