Mulher é presa por matar a filha de 8 anos na Baixada
Ela vai responder pelo crime de homicídio qualificado
Justiça permite manter Rogério Andrade em presídio federal fora do Rio
Contraventor fica na prisão de segurança máxima de Campo Grande
Restaurante na Penha é assaltado pela terceira vez em um ano: 'Não dá mais', diz proprietária
Criminosos invadiram o local na madrugada de quarta-feira (26) e levaram televisões, um notebook e o dinheiro que estava no caixa
Detran RJ terá atendimento exclusivo para idosos e PCDs neste sábado
Postos funcionarão em horário especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional
Vídeo: carreta tomba no Arco Metropolitano e tem carga de bebidas saqueada
Motorista foi internado com ferimentos moderados
Moradores do Complexo da Maré protestam contra operação e ocupam faixas da Linha Amarela
Familiares de Bruno Paixão, um dos mortos, dizem que ele trabalhava vendendo queijos e que ainda não foram notificados sobre a localização do corpo
