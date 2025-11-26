A DHBF investiga as circunstâncias do crime - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

A DHBF investiga as circunstâncias do crimeReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 26/11/2025 22:11

Rio – Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (26), acusada de matar a filha de 8 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela vai responder pelo crime de homicídio qualificado.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso e investiga as circunstâncias do crime.

De acordo com relatos iniciais, a investigada faria uso de medicamentos por conta própria e teria usado um saco plástico para matar a criança.