Militares isolaram a área para a perícia da DHC - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/11/2025 17:56

Rio - Uma mulher foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira (26), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Acari, na Zona Norte. De acordo com informações de algumas testemunhas, Michele Pinheiro de Almeida estava dirigindo quando foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 41º BPM (Irajá) foram acionados para a ocorrência e encontraram a mulher já morta. Os militares isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pelas investigações.