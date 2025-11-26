A Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, Zona Sul, realizará, de 28 a 30 de novembro, sua primeira festa literária. Durante o fim de semana, a FliRui vai oferecer uma extensa programação, que inclui rodas de conversa com grandes nomes da literatura brasileira, slam, oficinas, poesia, contação de histórias, espetáculos, cineclube, feira de livros, gastronomia e visitas ao museu da instituição. Com entrada franca, o festival seguirá das 10h às 20h30, na sexta-feira, das 10h às 19h, no sábado, e das 10h às 18h30, no domingo.
Os homenageados desta edição são os membros da Academia Museu de Literatura Brasileira Dalcídio Jurandir, Neide Archanjo e João Cabral de Melo Neto, que terão recortes de seus trabalhos instalados nos jardins da fundação.
Entre os participantes estão a cantora Maria Bethânia (que lerá poemas de Neide Archanjo), a ministra Cármen Lúcia, o membro da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak, os poetas Geraldo Carneiro, Ondjaki (vencedor do Prêmio Saramago), Márcia Kambeba e Ana Paula Tavares (vencedora do Prêmio Camões 2025), as atrizes Dira Paes e Bia Lessa, o compositor Lirinha, o artista plástico Gringo Cardia, a escritora Amara Moira, o cartunista André Dahmer, além dos escritores Daniel Munduruku e Eliane Potiguara.
Sob o tema “Literatura e Democracia”, o festival integra a agenda da cidade no ano em que o Rio passa a ser reconhecido pela UNESCO como Capital Mundial do Livro. O público infantil também será contemplado pelo evento com a programação “Democracia é Coisa de Criança”, que inclui peças de teatro, histórias e oficinas lúdicas, das 10h às 16h na sexta-feira, das 9h às 16h no sábado, e das 9h às 15h no domingo.
A iniciativa é uma parceira com o Ministério da Cultura. “Celebrar a primeira FliRui é afirmar que a literatura e a democracia caminham juntas, reunindo diversas vozes, do Brasil e do mundo. Esse é o papel do Ministério da Cultura, valorizar nossos criadores, preservar nossos patrimônios e ampliar o acesso à leitura para todas e todos”, destacou a ministra Margareth Menezes.
De forma inédita, a fundação vai receber uma doação de objetos e documentos de Daniel Munduruku, Eliane Potiguara e Márcia Kambeba, gesto que amplia a representatividade indígena do acervo da instituição.
"Esta é uma festa comprometida com a diversidade de expressões, de linguagens e de trajetórias, que honra a pluralidade cultural do Brasil e coloca a Casa de Rui Barbosa em diálogo com diferentes modos de existir e narrar o mundo", afirmou o presidente da instituição, Alexandre Santini.
A Fundação Casa de Rui Barbosa fica na Rua São Clemente, 134, Botafogo.
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Iuri Corsini
