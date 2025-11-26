Imagens mostram passageiros saindo correndo de ônibus após possível arrastão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/11/2025 11:42

Rio - Passageiros de um ônibus, motoristas e pedestres viveram momentos de tensão na madrugada desta quarta-feira (26), na região da Estrada Raul Veiga, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A correria foi registrada por um morador que filmou o que, segundo ele, teria sido um arrastão no local.

Nas imagens do vídeo, que repercutiu nas redes sociais, é possível ver veículos voltando de ré, inclusive um ônibus, na tentativa de fugir da área em que supostamente ocorria uma ação criminosa. Passageiros chegam a descer do transporte coletivo correndo e gritando que havia um arrastão na região.

Segundo a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados após denúncia sobre possíveis roubos na localidade. Ao chegarem no endereço, inicialmente não constataram nada.

Na sequência, as equipes permaneceram em patrulhamento pela área durante a madrugada e, nas proximidades do ponto indicado, abordaram uma motocicleta que apresentou irregularidades.

Após consulta ao sistema, os agentes verificaram que o veículo havia sido furtado. Posteriormente, o condutor foi encaminhado à 74ª Delegacia Policial (Alcântara), onde registraram o caso.

A reportagem do O DIA tentou contato com a concessionário do ônibus, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para posicionamento.