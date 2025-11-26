Encontro com prefeitos de todo o Brasil vai acontecer em hotel na Praia de Copacabana - Érica Martin / Arquivo O Dia

Encontro com prefeitos de todo o Brasil vai acontecer em hotel na Praia de CopacabanaÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 26/11/2025 12:31 | Atualizado 26/11/2025 12:34

Rio - Mais de 300 gestores de todo o Brasil estarão reunidos nesta quinta-feira (27), no Hotel Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul, das 9 às 16h, para o Encontro Nacional de Prefeitos 2025, que tem como objetivo fortalecer o municipalismo, trocar experiências, apresentar soluções inovadoras e buscar apoio para políticas públicas que impactam diretamente o cidadão. Será apresentado ainda, um projeto para a internacionalização dos municípios no Panamá.



Já confirmaram presença o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador Cláudio Castro, e os prefeitos do Rio, Eduardo Paes; de São Paulo, Ricardo Nunes; Curitiba, Eduardo Pimentel; Salvador, Bruno Reis; Recife, João Campos; Fortaleza, Evandro Leitão; e Goiânia, Sandro Mabel, além de 80 prefeitos do Estado do Rio.



O evento está sendo organizado pela União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM) em parceria com o Instituto Coalizão Rio, criado em 2020 para dar voz à população civil, e que já arregimentou mais de 3,7 mil formadores de opinião dos setores empresarial, político e acadêmico para discutir, diariamente, temas relevantes para o Rio de Janeiro e São Paulo, visando o crescimento econômico e social desses estados.



Segundo Leonardo Santana, presidente Nacional da UBAM, os 5.570 municípios de todo o Brasil estão descontentes com sua atual situação frente ao governo federal. Além disso, mais de 10% dos municípios não têm dinheiro em caixa para pagar o décimo terceiro salário dos servidores.



Diante disso, de acordo com os organizadores, está sendo elaborada uma carta aberta ao presidente da República e ao Congresso Nacional pedindo socorro imediato.



Entre as principais reivindicações da carta estão a reposição automática das perdas com a diminuição nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios durante os últimos quatro anos; a discussão com o governo e o Congresso sobre o desequilíbrio financeiro dos municípios; a correção dos índices dos repasses dos recursos que formam o chamado “bolo tributário”, a desoneração de impostos; e a isenção do IR pessoa física.