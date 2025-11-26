Operação Barricada Zero segue com ações na Cidade de Deus - Rogério Santana/ Governo do Estado do Rio

Publicado 26/11/2025 09:27

Rio - O terceiro dia da Operação Barricada Zero , nesta quarta-feira (26), removeu 358 toneladas de bloqueios nas favelas do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, e da comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - até o momento, em todo o estado, foram mais de 1.160 toneladas retiradas. A força-tarefa também deslocou estruturas e pavimentou vias na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, na Chatuba, em Mesquita, na Mangueirinha, também em Caxias, e no Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde dois criminosos foram presos em flagrante.

Nos dois primeiros dias , a ação já tinha acontecido no Complexo da Mangueirinha, em Caxias, no Grão Pará, em Nova Iguaçu, e em comunidades de outras cidades. Os agentes continuam mobilizados para a retirada dos bloqueios e recuperação das vias onde haviam estruturas instaladas pelo crime organizado. No Jardim Catarina, uma das áreas mais afetadas, dois criminosos acabaram presos, uma motocicleta roubada recuperada e 110 toneladas de materiais usados em barricadas retirados. No local, seis ruas foram liberadas.

As equipes atuam com retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões basculantes para remover as barricadas, fazer a pavimentação e os serviços de limpeza urbana. Por conta da ação, nove escolas na Cidade de Deus foram impactadas e uma unidade de saúde interrompeu o funcionamento temporariamente. Outras duas suspenderam as atividades externas, mas mantiveram o atendimento no local.

Já em Duque de Caxias, a Escola Municipal Hermínia Caldas da Silva, a Creche e Pré-escola Municipal Benízio José da Silva e a Creche Municipal Abner Marques de Abreu suspenderam as aulas. Todas as unidades de saúde da região do Corte Oito, no Complexo da Mangueirinha, funcionaram em estado de alerta.

Segundo dia de ação deixou funcionário de Caxias baleado

No segundo dia a Operação Barricada Zero , um funcionário terceirizado da Prefeitura de Duque de Caxias acabou baleado, quando atuava na retirada de bloqueios no Corte Oito. Agentes que estavam na comunidade foram alvos de tiros de uma dupla em uma motocicleta e Mário Barreto Rosa Junior, de 46 anos, ficou ferido. A vítima permance internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, lúcida, orientada e mobilizando os quatro membros.

A Polícia Civil prendeu um dos envolvidos no ataque , ao dar entrada em um hospital da região baleado no pé. Segundo as investigações, o bandido era gerente do tráfico de drogas do Corte Oito e homem de confiança do traficante responsável pela estrutura criminosa da comunidade. Também ontem, criminosos obrigaram motoristas a atravessarem dois ônibus na Avenida Presidente Kennedy em represália à ação. Em 48 horas, foram removidos mais de 810 toneladas de barricadas e houve mais de dez presos.



