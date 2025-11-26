Funcionário de Caxias atuava na remoção de barricadas e foi baleado por criminosos - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/11/2025 08:31

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem envolvido no ataque que deixou um funcionário terceirzado da Prefeitura de Duque de Caxias ferido, no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu nesta terça-feira (25), quando a vítima trabalhava na Operação Barricada Zero, em uma comunidade da região . O bandido foi localizado em um hospital, após ter sido baleado em confronto.

O funcionário trabalhava na remoção de barricadas instaladas por traficantes no Corte Oito, durante a operação, quando acabou baleado. Mário Barreto Rosa Junior, 46, foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, mas transferido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde passou por exames e avaliação médica de neurocirurgia e ortopedia. Ele não precisou ser submetido à cirurgia de emergência e segue internado, lúcido, orientado e mobilizando os quatro membros.

Após o ataque contra as equipes, policiais militares que atuavam no local conseguiram prender três criminosos, que descreveram na delegacia as características físicas do envolvido no crime e informaram que ele havia sido baleado no pé em um confronto com a Polícia Militar. Segundo as investigações, o bandido era gerente do tráfico de drogas do Corte Oito e homem de confiança do traficante responsável pela estrutura criminosa da comunidade.

Na ação, o bandido e um comparsa atiraram contra policiais e funcionários do município e fugiram em uma motocicleta. Entretanto, o criminoso deu entrada em uma unidade de saúde, após ser baleado no pé. Por conta de relatos contraditórios e incompatíveis com o ferimento, agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) foram acionados ao hospital e identificaram que era o traficante que vinha sendo procurado. Ele acabou autuado em flagrante por tentativa de homicídio e as investigações continuam para prender o segundo envolvido na ataque.



