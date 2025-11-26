Funcionário de Caxias atuava na remoção de barricadas e foi baleado por criminososReprodução/TV Globo
Criminoso é preso por ataque que deixou funcionário de Caxias baleado em operação
Mário Barreto Rosa Junior, 46, realizava remoção de barricadas no Corte Oito, quando foi atingido
Após manutenção preventiva, produção de água do Sistema Guandu-Lameirão é retomada
Paralisação é feita anualmente próximo ao início do verão, período que registra o maior consumo de água
Adolescente é detido após tentativa de assalto a PM em Caxias
O agente, que estava de folga, reagiu e conseguiu atingir o suspeito
Recém-nascida é encontrada morta dentro de saco de lixo em São João de Meriti
Nas redes sociais, testemunhas relatam que um homem teria deixado a sacola com a criança perto do meio-fio
Incêndio atinge restaurante na Gávea que recebeu Dua Lipa há uma semana
Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel da Gávea participaram do combate às chamas
