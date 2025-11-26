Manutenção do sistema foi concluída às 19h desta terça-feira (26) - Divulgação / Cedae

Publicado 26/11/2025 07:58

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) concluiu a manutenção anual do Sistema Guandu-Lameirão às 19h desta terça-feira (25). A produção e o abastecimento de água foram retomados de forma gradual na capital e nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

A paralisação do sistema começou às 2h do mesmo dia, e contou com mais de 500 profissionais realizando ações como limpeza e manutenção de equipamentos, inspeções de segurança e vistorias, e reparos em estruturas submersas.

Além disso, teve a instalação de três macromedidores, equipamentos capazes de medir com precisão o volume de água fornecido para as concessionárias e também proporcionar um melhor controle de perdas.



A manutenção preventiva é feita anualmente em data próxima ao início do verão, período do ano que registra o maior consumo de água. O objetivo é garantir a operação contínua durante todo a estação, evitando reduzir ou paralisar a produção para intervenções emergenciais.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com suas respectivas áreas de atuação.