Chamas atingiram o estabelecimento localizado na Praça Santos DumontReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Um incêndio atingiu o restaurante Braseiro da Gávea, na Zona Sul, na noite desta terça-feira (25). O estabelecimento comercial ganhou popularidade ao receber a estrela britânica Dua Lipa há exatamente uma semana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da Gávea foram acionadas por volta de 20h para o combate às chamas no restaurante, localizado na Praça Santos Dumont. Às 21h30, o fogo já havia sido controlado. Não houve feridos.
O Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa da Praça Santos Dumont precisou ser interditada, na altura da Rua dos Oitis, para o trabalho dos militares. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.
Dua Lipa esteve no Braseiro da Gávea na última terça (18). Na ocasião, houve registros com a cantora bebendo cerveja e caipirinha de limão. Ao deixar o estabelecimento, ela fez questão de acenar para os fãs.