Chamas atingiram o estabelecimento localizado na Praça Santos DumontReprodução
Incêndio atinge restaurante na Gávea que recebeu Dua Lipa há uma semana
Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel da Gávea participaram do combate às chamas
Incêndio atinge restaurante na Gávea que recebeu Dua Lipa há uma semana
Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel da Gávea participaram do combate às chamas
Homem é preso pelo golpe do falso anúncio de venda de imóveis na Praça Seca
Ele usava plataformas de vendas, em redes sociais, para anunciar casas e apartamentos na região
Rio registra chuva forte e ventania pelo segundo dia consecutivo
Cidade chegou a entrar no Estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto
Vídeo: criminosos rendem motorista e roubam carro em via movimentada de São Gonçalo
Policiamento foi reforçado na região
Ferro-velho é interditado em Nova Iguaçu por funcionar sem licença
Ação aconteceu após denúncias de que haviam sucatas depositadas na via pública
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação realiza campanha 'Doe Vida' e mobiliza doadores no Hospital Pedro Ernesto
A ação aconteceu no Banco de Sangue Herbert de Souza que é integrado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.