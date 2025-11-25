Campanha 'Doe Vida' foi realizada no banco de sangue Hebert de Souza, integrado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) - Divulgação

Publicado 25/11/2025 19:39

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) promoveu, nesta terça-feira (25), a campanha de doação de sangue 'Doe Vida', no Banco de Sangue Herbert de Souza que é integrado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), no Rio de Janeiro. A ação aconteceu das 8h às 15h e reforçou o compromisso do Governo do Estado com a valorização da vida e o fortalecimento da rede pública de saúde, aproximando a ciência, a tecnologia e a solidariedade do dia a dia da população.

Ao longo de todo o dia, servidores, estudantes, colaboradores e voluntários atenderam ao chamado e participaram da campanha, ajudando a abastecer os estoques de sangue e garantindo suporte a pacientes que dependem desse gesto para seguir com seus tratamentos e cirurgias. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Anderson Moraes esteve presente e fez a sua doação, junto a Presidente da Faperj Caroline Alves, a Reitora da Uerj Gulnar Azevedo e do Diretor do Hupe Ronaldo Damião. A mobilização também teve caráter educativo, esclarecendo dúvidas sobre o processo de doação e derrubando mitos que ainda afastam potenciais doadores.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou a importância da iniciativa:

“Quando a gente fala em inovação que transforma, estamos falando também sobre pessoas. A campanha ‘Doe Vida’ mostra que a Secti não atua apenas em laboratórios e projetos, mas também naquilo que é mais essencial: cuidar de gente. Cada bolsa de sangue doada hoje representa esperança para quem está internado e para suas famílias.”

Durante a ação, as equipes reforçaram os critérios básicos para doação de sangue, como ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização do responsável), pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, não estar em jejum prolongado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e respeitar os intervalos mínimos entre doações. A campanha também alertou para restrições temporárias, como sintomas gripais recentes, algumas cirurgias, tatuagens e viagens para determinadas áreas, incentivando que a população busque sempre informação oficial antes de doar.

A iniciativa integra a agenda de ações da Secti voltadas para impacto social, aproximando as instituições de ensino e pesquisa das necessidades reais da sociedade. A campanha 'Doe Vida' reforça a importância da participação cidadã e da cultura de doação contínua, não apenas em períodos críticos.

Com o sucesso desta edição, a Secti já estuda novas ações em parceria com o Banco de Sangue Herbert de Souza, estimulando que mais pessoas se tornem doadoras regulares de sangue. A mensagem que fica é simples e poderosa: doar sangue é um ato de amor que salva vidas e a ciência caminha junto com a solidariedade.