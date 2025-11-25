Ação foi feita por Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) - Reprodução

Publicado 25/11/2025 18:44 | Atualizado 25/11/2025 21:54

Rio - Um gerente e o proprietário de um supermercado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foram presos por vender carnes estragadas e laticínios vencidos. Eles foram detidos por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) em uma fiscalização na segunda-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu no bairro Jardim Gláucia após denúncias de irregularidades. No local, os agentes encontraram alimentos impróprios para consumo expostos à venda, além de produtos sem qualquer identificação de prazo de validade.

O material foi pesado e descartado pelo perito criminal. Os dois vão responder por crimes contra as relações de consumo e contra a ordem econômica.