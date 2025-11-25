Árvore caiu na Rua da Carioca, no Centro do Rio - Divulgação/ COR

Árvore caiu na Rua da Carioca, no Centro do RioDivulgação/ COR

Publicado 25/11/2025 21:16 | Atualizado 25/11/2025 21:32

Rio - A chuva forte, acompanhada de uma ventania, retornou ao Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (25). Na Rua da Carioca, no Centro do Rio, uma árvore caiu na altura da Rua Ramalho Ortigão, causando transtorno no fluxo de veículos, que precisou ser desviado pela Avenida República do Paraguai.

Até às 21h, a Barrinha, próximo ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, era a região mais atingida pelo temporal, com um acumulado de 8 mm no período de uma hora. O bairro da Saúde, na Zona Portuária, registrou uma chuva moderada. Outros pontos da cidade, como as zonas Sul e Norte, foram atingidas por garoas leves.

O Rio foi alertado para o Estágio 2 - o segundo menor de cinco níveis - desde a noite de segunda-feira (24), quando a chuva forte chegou ao município. Isso significa que há risco de ocorrências de alto impacto.

Na tarde desta terça, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca, com ondas de 2,5 metros que podem atingir a orla. O término do aviso está previsto para às 9h de quarta-feira (26). O Centro de Operações do Rio (COR) pede que o banho e esportes aquáticos sejam evitados na praia, assim como atividades em mirantes e ciclovias que podem ser atingidas pela água.