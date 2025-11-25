Agentes da 36ª DP (Santa Cruz) localizaram o investigado após trabalho de monitoramentoDivulgação
Homem é preso por extorquir e invadir contas bancárias de vítimas na Zona Oeste
Investigações seguem para localização de comparsas
Polícia prende idoso condenado por estuprar menina de 9 anos na Baixada
Criminoso mantinha um relacionamento com a avó da vítima
Ipanema ganhará uma academia pública neste sábado
Espaço oferecerá 15 modalidades ao ar livre gratuitas com espaço para recuperação física
Zona Oeste terá Fan Fest promovida pela Suderj
Local deve reunir um público estimado em 5 mil pessoas para acompanhar a final da Libertadores
Secretaria veta visitas e afasta direção após entrada de celulares e drogas no presídio Bangu 7
Quatro detentos apontados como lideranças da facção Povo de Israel foram transferidos
Manifestação de motoristas de vans causa congestionamento em importantes vias do Rio
Categoria pede mais transparência sobre as gratuidades do Jaé e apoio financeiro
