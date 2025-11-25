Agentes da 36ª DP (Santa Cruz) localizaram o investigado após trabalho de monitoramento - Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:18

Rio – Um homem foi preso por extorquir e invadir contas bancárias de vítimas em Santa Cruz, na Zona Oeste. Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) o localizaram nesta segunda-feira (24), no mesmo bairro.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso integrava uma quadrilha, na qual era o responsável por acessar as contas indevidamente e realizar movimentações financeiras. Com auxílio de dois comparsas, ele praticou os atos ilícitos entre 2024 e 2025.

Após monitoramento, os agentes capturaram o homem e cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por extorsão. As investigações seguem para prender os outros envolvidos no esquema.