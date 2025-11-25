Rodrigo Bacellar (União), presidente da Alerj - Divulgação

Publicado 25/11/2025 16:29

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), anunciou durante a sessão desta terça-feira (25) que o parlamento estadual vai destinar mais de R$ 120 milhões para os municípios. Além disso, a Assembleia devolverá mais R$ 100 milhões ao Estado, totalizando um reforço de R$ 220 milhões aos cofres públicos.

A medida será posta em prática através de um Projeto de Lei que Bacellar irá protocolar nesta quarta-feira (26). A matéria será votada, em regime de urgência, na próxima semana, e, depois de aprovada, será realizada uma cerimônia no Palácio Tiradentes na qual todos os 92 prefeitos serão convidados para receberem os cheques com o valores destinados às suas cidades.

“Este ano, com responsabilidade financeira, vamos devolver mais de R$ 200 milhões ao Estado. E mais da metade desse recurso vai para os municípios, priorizando com mais repasses as cidades com menor arrecadação própria”, explicou Bacellar, que pretende assinar o projeto em conjunto com todos parlamentares.

O presidente da Alerj reforçou que esses recursos chegarão em um momento crucial para os municípios, principalmente aqueles com maior dificuldade de arrecadação, em especial os das regiões Norte, Noroeste e Sul Fluminense. Isto porque, nesta época do ano, é realizado o pagamento do 13º salário aos servidores além do planejamento para as chuvas que costumam atingir as cidades fluminenses nos primeiros meses do ano.

"A grande maioria dos deputados, assim como eu, têm representatividade no interior. Por isso, estou convidando todos os parlamentares a assinarem esse projeto comigo. Depois de aprovado, vamos convidar todos os 92 prefeitos, independente de posições ideológicas, para receberem os cheques, em uma cerimônia no Palácio Tiradentes", disse Bacellar.

Deputados elogiam proposta e parabenizam Bacellar

O projeto foi elogiado pelos parlamentares durante a sessão plenária da Alerj. “Essa atitude demonstra o olhar do presidente Rodrigo Bacellar por todo o Estado, olhando por cidades do interior que vivem uma grave situação financeira e carecem de recursos para programas básicos”, comentou o deputado Chico Machado (SDD).

O deputado Yuri Moura (PSOL) também elogiou o projeto: “O presidente está fazendo justiça tributária e justiça social. Economizou recursos e está ajudando os municípios mais carentes do nosso Estado”.

A deputada Carla Machado (PT), ex-prefeita de São João da Barra, destacou a importância do olhar da gestão da Alerj para os municípios. “Independente de partido, o presidente está olhando por todas as cidades. E temos muitos municípios que dependem muito desse apoio”, disse.

O deputado André Corrêa, por sua vez, disse que o projeto é inovador e atende a uma demanda urgente dos prefeitos de cidades do interior. “Muitos prefeitos nos procuram preocupados. Essa ajuda vai ser fundamental e o presidente está de parabéns pela iniciativa”.