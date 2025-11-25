Agentes da 28ª DP efetuaram a prisão do homem - Divulgação/PCERJ

Publicado 25/11/2025 22:25

Rio – Um homem foi preso, nesta terça-feira (25), em Magé, na Baixada Fluminense, sob suspeita de aplicar o golpe do falso anúncio de vendas de imóveis. As supostas negociações envolviam apartamentos e casas da Praça Seca, na Zona Sudoeste.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado, que não teve a identidade revelada, usava plataformas de vendas, em redes sociais, para anunciar residências. Para fazer uma espécie de reserva, ele cobrava um adiantamento no valor de R$ 20 mil. Mas ao chegarem ao endereço anunciado, as vítimas constatavam que o homem não era proprietário, tampouco corretor autorizado a fazer tais anúncios.

Agentes da 28ª DP (Campinho) cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por estelionato.