Agentes da 28ª DP efetuaram a prisão do homemDivulgação/PCERJ
Homem é preso pelo golpe do falso anúncio de venda de imóveis na Praça Seca
Ele usava plataformas de vendas, em redes sociais, para anunciar casas e apartamentos na região
Rio registra chuva forte e ventania pelo segundo dia consecutivo
Cidade chegou a entrar no Estágio 2, quando há risco de ocorrências de alto impacto
Vídeo: criminosos rendem motorista e roubam carro em via movimentada de São Gonçalo
Policiamento foi reforçado na região
Ferro-velho é interditado em Nova Iguaçu por funcionar sem licença
Ação aconteceu após denúncias de que haviam sucatas depositadas na via pública
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação realiza campanha 'Doe Vida' e mobiliza doadores no Hospital Pedro Ernesto
A ação aconteceu no Banco de Sangue Herbert de Souza que é integrado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe)
Homem é preso na Região Serrana ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios
Aos policiais, ele confessou ter feito outra encomenda com o dobro de cédulas ilícitas
