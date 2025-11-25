Encomenda continha 10 cédulas falsas de R$ 100 - Reprodução

Encomenda continha 10 cédulas falsas de R$ 100Reprodução

Publicado 25/11/2025 19:01 | Atualizado 25/11/2025 21:54

Rio – Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (25), ao receber uma encomenda via Correios, em Petrópolis, na Região Serrana, contendo R$ 1 mil em notas falsas.

Com auxílio da Central de Segurança dos Correios, agentes da Polícia Federal acompanharam a entrega do embrulho no endereço assinalado como destino. Segundo a PF, depois que o suspeito abriu o pacote, as equipes contabilizaram 10 cédulas de R$ 100.

Já no posto da PF no município, para onde foi conduzido, o investigado confessou ter feito outra encomenda, para entrega em data próxima, com 20 cédulas falsas de R$ 100, ou seja, R$ 2 mil.

Ele vai responder judicialmente por adquirir, vender, trocar, guardar ou introduzir em circulação moeda falsa (artigo 289, do Código Penal). A pena varia de três a 12 anos de reclusão, além de multa. O celular do suspeito e as notas serão enviados para a perícia técnica criminal da corporação.