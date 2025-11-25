A ação fez parte da "Operação Desmonte", coordenada pelo Detran RJ - Divulgação

Publicado 25/11/2025 19:59 | Atualizado 25/11/2025 21:57

Rio - Um ferro-velho foi interditado, nesta terça-feira (25), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, por funcionar sem licença. As peças vendidas no local não tinham as etiquetas de identificação obrigatórias, que comprovam a procedência legal do material. A ação fez parte da Operação Desmonte, coordenada pelo Detran RJ.

Segundo o departamento, a fiscalização foi motivada por denúncias de que sucatas estavam sendo depositadas na rua, em frente ao estabelecimento. No local, agentes constataram que o proprietário não possuía autorização para funcionamento.

Ele foi orientado a retirar o material da rua e terá 30 dias para apresentar as notas fiscais das peças encontradas. O dono também recebeu instruções para regularizar o cadastro do estabelecimento e das peças junto ao Detran.