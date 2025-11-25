Duas vítimas (à esquerda) erguem os braços, enquanto um dos criminosos se aproxima do carro - Reprodução

Duas vítimas (à esquerda) erguem os braços, enquanto um dos criminosos se aproxima do carroReprodução

Publicado 25/11/2025 20:29 | Atualizado 25/11/2025 22:01

Rio – Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que bandidos roubaram um carro com o dia ainda claro, no fim da tarde desta terça-feira (25), na RJ-104, altura do bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Pelas imagens, é possível ver ao menos um bandido armado, e duas vítimas, já fora do veículo, erguendo os braços.

Veja o vídeo:

Criminosos rendem motorista e roubam carro em via movimentada de São Gonçalo.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/pg9HBLbcTM — Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2025

A reportagem de O DIA apurou que o crime aconteceu por volta de 18h15. O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), da Polícia Militar, e o 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no local. O patrulhamento na região foi reforçado, e a ocorrência, registrada na 73ª DP (Neves).