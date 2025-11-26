Publicado 26/11/2025 00:00

O vereador de São João de Meriti, Ernane Aleixo do PL, foi preso sob suspeita de apoiar a criação de barricadas ligadas ao TCP e intermediar nomeações. O caso expõe a zona cinzenta em que influência política e crime se tocam e mostra como brechas locais seguem abrindo espaço para estruturas paralelas.

Alexandre de Moraes encerrou a fase de recursos no processo que envolve Jair Bolsonaro — preso preventivamente desde o fim de semana por risco de fuga — e todos os demais réus da ação. O gesto abre caminho para a definição sobre o início das penas, em um momento que pede rigor técnico e serenidade institucional.

