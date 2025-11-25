Felipe Pampolha, presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) - Divulgação

Felipe Pampolha, presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj)Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:04

A Zona Oeste recebe, neste sábado (29), às 14h, a primeira edição do Zona Oeste Fan Fest, organizado pela Suderj na nova Arena CREIB (Clube Recreativo dos Industriarios de Bangu e Adjacências), em Padre Miguel.

A ação, conduzida pelo presidente da Suderj Felipe Pampolha, deve reunir um público estimado em 5 mil pessoas para acompanhar a final da Libertadores e reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso ao esporte e ao lazer. Pampolha tem defendido a expansão de iniciativas públicas voltadas às periferias do Rio de Janeiro.