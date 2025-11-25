Felipe Pampolha, presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj)Divulgação
Zona Oeste terá Fan Fest promovida pela Suderj
Local deve reunir um público estimado em 5 mil pessoas para acompanhar a final da Libertadores
Secretaria veta visitas e afasta direção após entrada de celulares e drogas no presídio Bangu 7
Quatro detentos apontados como lideranças da facção Povo de Israel foram transferidos
Manifestação de motoristas de vans causa congestionamento em importantes vias do Rio
Categoria pede mais transparência sobre as gratuidades do Jaé e apoio financeiro
Bacellar anuncia R$ 120 milhões para fortalecer os 92 municípios do Rio
Parlamento Fluminense também devolverá mais R$ 100 milhões aos cofres do Estado
Aluno judeu tem suásticas desenhadas no caderno em colégio católico na Zona Sul
Instituição de ensino repudiou qualquer forma de violência e reforçou ações de combate ao preconceito; Fierj destacou a importância de ações firmes
Após ser sequestrado e ter carro roubado em Caxias, motorista lamenta perda de fonte de sustento
Vítima foi deixada na Pavuna após ação de bandidos
