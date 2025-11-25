Homem mantinha material ilícito em casa - Divulgação/PF

Homem mantinha material ilícito em casa

Publicado 25/11/2025 12:37

Rio – Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (25) em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, em uma ação da Polícia Federal contra o uso de perfis infantis fakes nas redes sociais para atrair crianças e adolescentes.

Durante a operação, batizada de "Perfil Falso", os agentes encontraram no celular do homem cerca de mil vídeos e centenas de fotos com conteúdo de abuso sexual. Todos os aparelhos foram apreendidos para análise.

Segundo a PF, a investigação começou após a polícia da Turquia identificar um link de vídeo com cenas de violência sexual contra crianças compartilhado por um usuário brasileiro. A partir disso, os agentes conseguiram identificar o criminoso.



O criminoso também é acusado de aliciar menores usando fotos de crianças para facilitar os contatos online. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.



A Polícia Federal reforça que pais e responsáveis devem acompanhar de perto o uso de redes sociais e aplicativos pelos filhos, orientar sobre os riscos de conversar com estranhos e ficar atentos a mudanças de comportamento, como isolamento ou segredo em relação ao celular e computador.

