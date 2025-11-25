Veículo segue desaparecidoReprodução / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um motorista que trabalha prestando serviços para uma empresa de entrega foi feito refém e roubado por quatro bandidos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 
Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 11h30, na última quarta-feira (19), quando a vítima transportava mercadorias, móveis e outros produtos pela Rua Odete Costa Barros. De repente, o motorista foi surpreendido por quatro homens em um outro carro. Em seguida, dois deles desembarcaram e anunciaram o assalto.
Segundo relato da vítima, a dupla não estava armada e ordenou que o homem entrasse no carro deles. Enquanto isso, os outros assaltantes levaram o carro do motorista.
O homem foi então levado até a Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na Pavuna, Zona Norte, onde acabou deixado.
Antes da fuga, os criminosos afirmaram que devolveriam o automóvel no local. Porém, nenhum deles retornou.
A vítima, que também teve o celular roubado, registrou o caso na 59ª DP (Duque de Caxias). O veículo não tinha seguro.
"Quase uma semana sem trabalhar. Esse carro é o único que eu tinha de trabalho para sustentar a minha família. Aí, daqui a pouco, chegam as contas. As coisas complicam mais ainda", desabafou a vítima, que não quis se identificar, em entrevista à TV Globo.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que busca encontrar o veículo e os quatro bandidos.