O criminoso foi preso por policiais da 65ª DP (Magé) - Google / Reprodução

O criminoso foi preso por policiais da 65ª DP (Magé)Google / Reprodução

Publicado 25/11/2025 18:08 | Atualizado 25/11/2025 18:12

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (25), um homem de 70 anos condenado por estuprar uma menina em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o criminoso mantinha um relacionamento com a avó da vítima e se utilizou da proximidade com a criança para cometer os abusos.

Os crimes aconteceram no ano de 2019, quando a vítima tinha apenas 9 anos. Condenado pela violência sexual, o bandido era monitorado pelos policiais da 65ª DP (Magé). Nesta terça, os agentes localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão por estupro de vulnerável.