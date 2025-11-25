O criminoso foi preso por policiais da 65ª DP (Magé)Google / Reprodução
Polícia prende idoso condenado por estuprar menina de 9 anos na Baixada
Criminoso mantinha um relacionamento com a avó da vítima
Ipanema ganhará uma academia pública neste sábado
Espaço oferecerá 15 modalidades ao ar livre gratuitas com espaço para recuperação física
Zona Oeste terá Fan Fest promovida pela Suderj
Local deve reunir um público estimado em 5 mil pessoas para acompanhar a final da Libertadores
Secretaria veta visitas e afasta direção após entrada de celulares e drogas no presídio Bangu 7
Quatro detentos apontados como lideranças da facção Povo de Israel foram transferidos
Manifestação de motoristas de vans causa congestionamento em importantes vias do Rio
Categoria pede mais transparência sobre as gratuidades do Jaé e apoio financeiro
Bacellar anuncia R$ 120 milhões para fortalecer os 92 municípios do Rio
Parlamento Fluminense também devolverá mais R$ 100 milhões aos cofres do Estado
